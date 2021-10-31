Эрдоган назвал невозможным создание единой армии Евросоюза

Желание Евросоюза создать собственную армию неосуществимо. С таким заявлением на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выдержку из его выступления привел телеканал NTV.

Турецкий лидер рассказал о переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы они обсудили закупки Турцией американских самолетов-истребителей F-16. Эрдоган отметил, что американский лидер положительно отнесся к этой сделке.

Комментируя возможность Евросоюзом создания собственной армии, чтобы меньше зависеть от НАТО Эрдоган отметил, что не верит в возможность такого поворота событий.

«Это не тот проект, который возможен. Это невозможно», — так президент Турции ответил на вопрос об дискуссиях по поводу единой армии ЕС.

Впервые о создании армии Евросоюза заявил президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году. Он подчеркивал, что защита большинства стран старого света зависит от НАТО, где руководит США. Французский лидер подчеркивал, что вместо того, чтобы создавать собственные войска страны ЕС вкладываются в силы Североатлантического Альянса.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — сказал Макрон.

Идею Макрона раскритиковал занимавший тогда пост президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что первые две мировые войны развязала Германия и жители Парижа начали учить немецкий раньше, чем к ним пришли войска союзников. Трамп подчеркнул, что заявления Макрона оскорбительны, так как большую часть расходов на НАТО несут США.