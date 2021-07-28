Попыткам единения России и Украины в Польше предсказали «поражение»

Рассуждая об общем «европейском наследии» народов Литвы, Украины и Польши, а также комментируя статью президента России Владимира Путина, замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач предсказал «поражение» попыткам говорить о единстве украинцев и русских.

В интервью «Польскому радио» он заявил, что Москва с XIX века пыталась установить преобладание российской культуры и подчеркнуть разделение народов Восточной Европы. По его мнению, до сих пор идет «спор памяти» между Россией и жителями Центральной и Восточной Европы.

По его мнению, эта борьба за власть над умами и сердцами будет продолжаться. Примером тому служит статья Владимира Путина, который стремился показать, что украинцы на самом деле — русские или малороссы.

«Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду», — отметил Пшидач.

Замминистра сообщил также о новой концепции объединения Польши и Литвы с Украиной. Была подписана декларация о совместном историческом наследии трех народов в объединенной Европе. В Киеве ее расценили как альтернативу «русскому миру», укрепляющую чувство взаимосвязи и солидарности.

Дорожная карта платформы «Люблинский треугольник» была подписана 27 июля в Варшаве.

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