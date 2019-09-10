Эдди Мерфи увиделся с «золотым ребенком» 33 года спустя после премьеры фильма
Голливудский комик и актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» Жасмин Л. Рит через 33 года после премьеры фильма. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, встреча состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где Мерфи представил картину «Меня зовут Долемайт». Он исполнил роль музыканта и актера Руди Рэй Мура.
Уточняется, что фильм «Золотой ребенок» вышел в 1986 году. Жасмин Л. Рит сыграла маленького Будду, а герой Мерфи по ходу сюжета спасал ее. Женщина призналась, что хорошо запомнила актера за его доброту, несмотря на то, что ей тогда было всего лишь шесть лет.