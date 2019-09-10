Эдди Мерфи увиделся с «золотым ребенком» 33 года спустя после премьеры фильма

По данным информагентства, встреча состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где Мерфи представил картину «Меня зовут Долемайт». Он исполнил роль музыканта и актера Руди Рэй Мура.

Уточняется, что фильм «Золотой ребенок» вышел в 1986 году. Жасмин Л. Рит сыграла маленького Будду, а герой Мерфи по ходу сюжета спасал ее. Женщина призналась, что хорошо запомнила актера за его доброту, несмотря на то, что ей тогда было всего лишь шесть лет.