09 августа 2023, 23:39
Эд Ширан предположил, что нейросети могут лишить людей работы
Певец Эд Ширан не исключил, что нейросети могут отобрать у людей работу
Британский певец Эд Ширан высказался о искуственном интеллекте (ИИ). Он в интервью YouTube-шоу Audacy Music выразил опасение, что люди из-за нейросетей могут остаться без работы.
По его словам, последние 60 лет голливудские фильмы предупреждали не связываться с ИИ, но сейчас ситуация в корне изменилась.
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«А теперь все этим занимаются… Вы что, не видели фильмов, где нейросети порабощают человечество?» — шутливо сказал Ширан.
Он признался, что не понимает, как нейросети могут помочь в создании музыки. Певец не считает, что искусственный интеллект нужен в этом деле.
Также Ширан добавил, что постоянно находится в процессе написания музыки и текстов. Он не считает, что ему нужен какой-то перерыв. Музыкант отметил, что настоящей работой считает для себя ездить на гастроли и давать интервью.
Британский певец в мае этого года выиграл суд по делу о плагиате. Оно касалось его хита Thinking Out Loud.
Великобритания
Музыка
Нейросети
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