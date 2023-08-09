Мир 09 августа 2023, 23:39 Эд Ширан предположил, что нейросети могут лишить людей работы Певец Эд Ширан не исключил, что нейросети могут отобрать у людей работу Unsplash

Читать 360tv в

Британский певец Эд Ширан высказался о искуственном интеллекте (ИИ). Он в интервью YouTube-шоу Audacy Music выразил опасение, что люди из-за нейросетей могут остаться без работы.

По его словам, последние 60 лет голливудские фильмы предупреждали не связываться с ИИ, но сейчас ситуация в корне изменилась.

Реклама

«А теперь все этим занимаются… Вы что, не видели фильмов, где нейросети порабощают человечество?» — шутливо сказал Ширан.

Он признался, что не понимает, как нейросети могут помочь в создании музыки. Певец не считает, что искусственный интеллект нужен в этом деле.

Также Ширан добавил, что постоянно находится в процессе написания музыки и текстов. Он не считает, что ему нужен какой-то перерыв. Музыкант отметил, что настоящей работой считает для себя ездить на гастроли и давать интервью.

Британский певец в мае этого года выиграл суд по делу о плагиате. Оно касалось его хита Thinking Out Loud.