Мир 02 декабря 2022, 18:55 Economist Intelligence Unit назвал самые дорогие города мира Economist Intelligence Unit: Сингапур стал самым дорогим городом мира в 2022 году

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Центр Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Сингапур, который в прошлом году занимал второе место, поднялся на первое. Тель-Авив, наоборот, опустился на строчку ниже и стал вторым. Тройку лидеров замкнул Нью-Йорк, который годом ранее был шестым.

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Москва оказалась лидером среди городов с самой высокой динамикой роста цен. В 2021 году она была на 96 месте, а в этом поднялась до 37-го.

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