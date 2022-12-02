02 декабря 2022, 18:55
Economist Intelligence Unit назвал самые дорогие города мира
Economist Intelligence Unit: Сингапур стал самым дорогим городом мира в 2022 году
Центр Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Сингапур, который в прошлом году занимал второе место, поднялся на первое. Тель-Авив, наоборот, опустился на строчку ниже и стал вторым. Тройку лидеров замкнул Нью-Йорк, который годом ранее был шестым.
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Москва оказалась лидером среди городов с самой высокой динамикой роста цен. В 2021 году она была на 96 месте, а в этом поднялась до 37-го.
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