Мир 19 ноября 2022, 19:09 ЕC перестарался в подготовке к зиме Bloomberg: Евросоюз закупил слишком много газа РИА «Новости»

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Страны Евросоюза перестарались во время подготовки к зиме и столкнулись с проблемами в газовом секторе. Таким выводом поделились журналисты издания Bloomberg.

По их данным, страны ЕС крайне усиленно готовились к холодному времени года. В результате местные газовые хранилища оказались переполненными. Более того, из-за чрезмерных запасов в Евросоюзе снизилась стоимость голубого топлива.

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Не на руку ЕС играет и погода: синоптики обещают в регионе теплую зиму. Это облегчит жизнь до весны и снизит вероятность рецессии и темпы инфляции в регионе.

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Однако авторы материала заявили, что эти факторы все же не так радужно скажутся на будущем Евросоюза. По их мнению, факт снижения цен является временным явлением. Также они отметили, что текущие газовые котировки выше средних показателей последних лет в 10 раз. По мнению журналистов Bloomberg, это может негативно сказаться на производстве и внутреннем спросе.