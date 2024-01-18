Мир 18 января 2024, 12:51 Earthquake Spectra: на 75% территории США могут пройти сильные землетрясения

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Американские геологи обнаружили около 500 новых разломов, которые могут привести к разрушительным землетрясениям на 75% территории США. Об этом сообщил сайт Earthquake Spectra.

Отмечается, что высокие риски подземных толчков ученые зафиксировали в районе вдоль центральной и северо-восточной части Атлантического побережья. Землетрясения могут затронуть Нью-Йорк, Калифорнию, Бостон и Вашингтон.

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Как сообщил сайт kp.ru, землетрясения магнитудой более пяти баллов были в 37 американских штатах за последние 200 лет.