Меркель рассказала, чего ей не хватает на карантине

Ограничительные антиковидные меры продолжают действовать в Германии. Когда улучшится эпидемическая ситуация, в стране откроют парикмахерские. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что будет этому рада.

Меркель 4 февраля давала интервью о коронавирусе в эфире телеканала NTV. Ведущая поинтересовалась у канцлера, кто занимается ее прической в период жестких ограничений. Меркель заявила, что за ее волосами следит ассистентка. При этом женщина работает с канцлером, соблюдая все карантинные предписания.

«То, что постепенно все больше седины, — с этим нужно жить. Я тоже обрадуюсь, когда парикмахерские смогут вновь работать, как и все остальные», — добавила Меркель.

Власти Германии продлили ограничительные меры до 14 февраля. Общенациональный локдаун из-за коронавируса ввели в стране в ноябре 2020 года. Сейчас в Германии не работают все учреждения, кроме продуктовых и хозяйственных магазинов, а также аптек, банков и клиник.

Школьники находятся на дистанционном обучении. Работа детских садов регулируется региональными властями. Кроме того, для населения действует масочный режим, но самодельные средства защиты использовать запрещено.