Джулиани опубликовал смс-переписку с Волкером

Адвокат президента США Рудольф Джулиани опубликовал смс-переписку с экс-спецпредставителем США на Украине Куртом Волкером, в которой обсуждались обстоятельства деятельности сына Джозефа Байдена.

СМИ: дело сына Байдена перестали расследовать на Украине по просьбе США Подробнее

Джулиани интересовали дела Хантера Байдена на Украине, и, по его мнению, его внимание к бизнесу сына кандидаты в президенты США не идет в разрез с работой Госдепартамента.

«Это демонстрирует, что я немедленно пошел навстречу им. Они едва ли пытались контролировать меня за то, что я якобы мешал им выполнять их задачи. На самом деле я, скорее, содействовал им», — сообщил в Twitter Джулиани.

Он выразил надежду, что смысл переписки не удастся извратить ни американским СМИ, ни представителям Демократической партии в Конгрессе.

«Волкера не следовало превращать в козла отпущения. Здесь изложено послание второго эмиссара Госдепартамента, который в курсе ситуации и, как и Курт, просит меня сделать это. Они [Волкер и второй представитель Госдепартамента] не совершали ничего неверного», — цитирует Джулиани ТАСС.

Из обнародованной переписки следует, что Волкер не высказывает Джулиани никаких претензий, и даже благодарит его за некоторые сведения.

Рудольф Джулиани вынужден был оправдываться после того, как оказался в центре скандала, грянувшего в Вашингтоне после того, как неназванный сотрудник разведки обвинил Дональда Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

В Конгрессе США на основании этих подозрений заявили о запуске процедуры импичмента в отношении президента.