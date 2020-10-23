Джозеф Байден сравнил Ким Чен Ына с Адольфом Гитлером

Заявление стало ответом на речь американского лидера Дональда Трампа о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном, информирует «Газета.ru».

«У нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не вторгся в Европу», — подчеркнул Байден.

Государственный деятель обвинил действующего президента Штатов в легитимизации северокорейского лидера. По его же словам, северокорейский лидер является «бандитом».