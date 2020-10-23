Джозеф Байден сравнил Ким Чен Ына с Адольфом Гитлером
Кандидат в президенты США, демократ Джозеф Байден на дебатах, которые транслировал телеканал CBS News, сравнил главу Северной Кореи Ким Чен Ына с основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфом Гитлером.
Заявление стало ответом на речь американского лидера Дональда Трампа о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном, информирует «Газета.ru».
«У нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не вторгся в Европу», — подчеркнул Байден.
Государственный деятель обвинил действующего президента Штатов в легитимизации северокорейского лидера. По его же словам, северокорейский лидер является «бандитом».