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    23 октября 2020, 10:41

    Джозеф Байден сравнил Ким Чен Ына с Адольфом Гитлером

    Полина Петрова

    Кандидат в президенты США, демократ Джозеф Байден на дебатах, которые транслировал телеканал CBS News, сравнил главу Северной Кореи Ким Чен Ына с основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфом Гитлером.
    Джозеф Байден сравнил Ким Чен Ына с Адольфом Гитлером

    Заявление стало ответом на речь американского лидера Дональда Трампа о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном, информирует «Газета.ru».

    «У нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не вторгся в Европу», — подчеркнул Байден.

    Государственный деятель обвинил действующего президента Штатов в легитимизации северокорейского лидера. По его же словам, северокорейский лидер является «бандитом».