Джорджия подтвердила победу Байдена на выборах президента после пересчета голосов

В американском штате Джорджия пересчитали голоса избирателей на выборах президента США. Победа кандидата от демократов Джозефа Байдена в регионе подтвердилась.

Результаты пересчета объявил вице-губернатор Брэд Раффенспергер, разместив информацию на своем сайте.

При вторичной обработке более пяти миллионов бюллетеней в 159 округах штата оказалось, что за действующего президента США Дональда Трампа проголосовали 2 462 857 человек. Байдена поддержали 2 475 141 избиратель. Демократы обеспечили себе преимущество в 12 284 голоса.

Кроме того, благодаря пересчету голосов, были зафиксированы более 2,6 тысячи неучтенных бюллетеней. Голоса пропустили в одном из округов.

Джорджия входит в число штатов, которые могут определить итог президентских выборов в Соединенных Штатах. Она дает 16 голосов выборщиков.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Подсчет голосов пока не окончен, однако Джо Байден уже заявил о победе. Действующий американский президент Дональд Трамп намерен изменить ход выборов.