Джордж Расселл после окончания сезона перейдет в другую команду

Новым напарником Льюиса Хэмилтона в 2022 году станет Джордж Расселл. Пресс-служба гоночного чемпионата объявила, что пилот команды «Формула 1» Williams Racing после текущего сезона перейдет в команду Mercedes-AMG F1. Об этом рассказало ИА НСН.

Расселл придет в новую команду на место финского гонщика Валттери Боттаса. Контракт с 23-летним британцем рассчитан до конца 2022 года. Ранее стало известно, что Валттери Боттас займет место в Alfa Romeo Racing в 2022 году. Гонщик из этой команды Кими Райкконен объявил о завершении карьеры.