Мир 11 ноября 2022, 02:13 Джордж Буш-младший проведет онлайн-переговоры с Зеленским — СМИ CNN: Джордж Буш-младший проведет онлайн-переговоры с Зеленским РИА «Новости»

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Экс-президент США Джордж Буш-младший проведет онлайн-встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры намечены на следующую неделю, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Институт Джорджа Буша-младшего.

По информации журналистов, с американской стороны беседу организуют в Далласе, расположенном в штате Техас. Президент Украины будет участвовать по видеосвязи. Онлайн-встречу проведут в открытом режиме, то есть при зрителях.

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Переговоры решили устроить, чтобы подтвердить необходимость продолжения поддержки украинской стороны. Как заявил управляющий директор по глобальной политике Института Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер, бывший президент считает жизненно необходимым не прекращать помощь Украине.

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«В вопросе поддержки Украины [США] необходимо отложить партийные разногласия», — подчеркнул Крамер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался по теме украинско-российских переговоров. Он заявил, что американские власти не давят на киевских коллег в этом вопросе, а лишь консультируют их.