Джордж Буш — младший, беседуя с «украинским президентом Владимиром Зеленским» (им представились пранкеры Вован и Лексус), признался, что у него «были проблемы» с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Фрагмент разговора представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Я хотел извиниться за вашего мальчика, Михаила Саакашвили. Мне пришлось выгнать его, я устал от него. Он был моим советником на Украине. <…> В душе он буйный парень. У нас были проблемы с ним в Грузии. Путин расставил ловушку, и он в нее попал», — рассказал бывший президент США.

Он признался, что не разговаривал с Саакашвили с 2008 года, и посетовал на то, что тот уехал на Украину, вместо того чтобы «бороться за грузинскую демократию».

«Если бы он был верен своим корням, он бы до сих пор был в Грузии, а не мотался по Украине и другим местам. Плохой мальчик», — с иронией заметил Буш-младший.

Затем он поинтересовался у «Зеленского», получил ли Саакашвили украинское гражданство и «воюет» ли против России. Пранкеры от имени украинского лидера утвердительно ответили на первый вопрос и уклонились от второго.

Вован и Лексус выложат еще несколько фрагментов разговора в новом выпуске своей программы «Шоу ВиЛ» на RuTube.