Джонсону угрожает импичмент

Британские оппозиционные партии намерены запустить процедуру импичмента против премьер-министра Бориса Джонсона. Поводом для разбирательств стал вердикт Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента.

Как узнала газета The Sunday Times, представители оппозиционных партий провели в четверг встречу, на которой обсуждалась возможность запустить процедуру импичмента.

Инициатором импичмента стала валлийская партия «Плайд камри». По информации газеты, предложение может внесено на рассмотрение Палаты общин уже в начале следующей недели. Если Джонсона признают виновным в нарушении, ему могут грозить суд и уголовное преследование.

«Я признаю, что идея импичмента в отношении премьер-министра кажется мне чрезвычайной, даже уникальной. Но мы живем в чрезвычайные времена. Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент», — отметила представитель «Плайд камри» в парламенте Лиз Сэвилл.

«Я не узнаю Великобританию»: около 200 тысяч стариков останутся без медпомощи после Brexit Подробнее

В последний раз процедура импичмента в Великобритании запускалась в 1848 году.

О приостановке работы парламента было объявлено в середине сентября. По задумке Джонсона, парламент не будет заседать до 14 октября, пока правительство страны будет вести переговоры с Брюсселем о сделке по выходу из Евросоюза. Верховный суд Великобритании признал приостановку работы парламента незаконной.