Джонсона обвинили в превышении должностных обязанностей на посту мэра Лондона

Чиновник лондонской администрации заявил, что Борис Джонсон на посту мэра Лондона превысил свои должностные обязанности и использовал свое влияние, чтобы обслуживать интересы предпринимательницы Дженннифер Аркури.

Как сообщила «Газета.ru», полиция возбудила расследование в отношении премьер-министра Великобритании, так как из-за содействия Джонсона Аркури мог пострадать «государственный кошелек».

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Одни из правительственных чиновников назвал эти подозрения «мотивированной атакой» на Джонсона. Об этом сообщило The Guardian.

Высокопоставленный правительственный источник сообщил, что Джонсон не ожидал этого обвинения, так как надлежащая процедура не была соблюдена.

СМИ уже сообщали о тесных личных связях премьера с американской бизнес-леди Аркури, которая получила очень выгодные государственные контракты. Он часто появлялся у нее в квартире на востоке Лондона, и женщина называла его «одним из лучших друзей».

Джонсон отказался комментировать предъявленные претензии. Но британские СМИ утверждают, что Департамент по культуре, средствам массовой информации и спорту начал расследование, чтобы выяснить, каким образом Аркури умудрилась выиграть грант в размере 100 тысяч фунтов, выделенный на оказание помощи британским фирмам, если сейчас она находится в США.

Чиновники хотят знать, почему американка получала спонсорские средства в обстоятельствах, когда она и ее компания не могли ожидать получения этих выгод.