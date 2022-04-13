Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки при локдауне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заплатил штраф за нарушение антиковидных мер. Он также извинился за вечеринки, которые проводил во время локдауна.

«Я заплатил штраф и еще раз приношу свои извинения», — сказал Джонсон. Цитату привел телеканал Sky News.

Британского премьера оштрафовали за празднование своего дня рождения в кабинете министров на Даунинг-стрит. Вечеринка проходила в июне 2020 года.

«Со всей откровенностью могу сказать, что в то время мне не приходило в голову, что это могло быть нарушением правил», — отметил Джонсон.

При этом он добавил, что смиренно признал нарушение после того, как ему выписали штраф. По словам премьер-министра, он говорил совершенно добросовестно о том, что на Даунинг-стрит соблюдаются все правила.

Также Джонсона спросили, уйдет ли он из-за в отставку из-за штрафа. На это британский премьер ответил, что он хочет «иметь возможность продолжать выполнять свой мандат и решать проблемы в стране».

Штраф за нарушение антиковидных мер выписали не только Джонсону. На несоблюдении ограничительных мер попался также министр финансов Риши Сунак.