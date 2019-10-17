  • Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по Brexit

    17 октября 2019, 12:46

    Дамир Матюхин

    Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit. Политик призвал парламент поддержать документ на заседании в субботу, 19 октября.
    Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по Brexit

    Глава Европарламента заявил о провале переговоров по Brexit

    Подробнее

    «Мы достигли отличной новой сделки, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим вопросам, таким как стоимость жизни, насильственные преступления и наша окружающая среда», — написал Джонсон в Twitter.

    Теперь должно состояться голосование парламента по новому соглашению. Сделку могут одобрить или же отвергнуть. Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября 2019 года.

    О соглашении в Twitter также написал и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который рекомендовал ЕС принять документ.

    «Там, где есть желание, есть и сделка, и она у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений», — сказано в сообщении.

    Ранее Борис Джонсон заявлял, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября, даже если не будет сделки и придется сделать жесткий Brexit.