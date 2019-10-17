Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit. Политик призвал парламент поддержать документ на заседании в субботу, 19 октября.

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«Мы достигли отличной новой сделки, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим вопросам, таким как стоимость жизни, насильственные преступления и наша окружающая среда», — написал Джонсон в Twitter.

Теперь должно состояться голосование парламента по новому соглашению. Сделку могут одобрить или же отвергнуть. Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября 2019 года.

О соглашении в Twitter также написал и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который рекомендовал ЕС принять документ.

«Там, где есть желание, есть и сделка, и она у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений», — сказано в сообщении.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября, даже если не будет сделки и придется сделать жесткий Brexit.