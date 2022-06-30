Джонсон заявил, что Украину не примут в НАТО в обозримом будущем

Членство Украины в НАТО в обозримом будущем невозможно. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции в Мадриде, которую транслировал телеканал Sky News.

«Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали», — сказал он.

Ранее о невозможности вступления Украины в Альянс сообщил заместитель руководителя офиса президента страны Игорь Жовква. Его слова процитировали «Известия».

«[Украине говорят:] вы не члены [Альянса], потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — сказал он.

Также Жовква отметил, что члены организации по-прежнему оказывают Украине вооруженную поддержку. Он напомнил, что Украина просила у НАТО оружие еще до начала спецоперации России в регионе. После начала вооруженного конфликта на территории государства власти Украины потребовали от Альянса установить над территорией страны бесполетную зону. По словам Жовквы, ответа от НАТО не последовало.