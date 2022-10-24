Джонсон назвал «хорошим» шанс снова стать премьером Британии | 360°

Мир 24 октября 2022, 02:05 Джонсон назвал «хорошим» шанс снова стать премьером Британии Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что имел хороший шанс вернуться на прежнюю должность Экс-премьер Британии Борис Джонсон / РИА "Новости"

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у него был хороший шанс вернуться на Даунинг-стрит. Слова британского политика привела газета Daily Mail.

«Существует очень хороший шанс, что я бы добился успеха на выборах среди членов Консервативной партии и что я действительно мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу», — заявил Джонсон.

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По словам экс-премьера, его кандидатуру поддержали 102 парламентария. Джонсон уверен, что смог бы добиться победы Консервативной партии в 2024 году. Он отметил, что не смог договориться с другими претендентами на пост премьера «во имя национального интереса».

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Ранее Джонсон сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы Великобритании и лидера партии консерваторов. По данным СМИ, Джонсон получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, но этого недостаточно для выдвижения. В Британии отметили, что это дает больше шансов экс-главе минфина Риши Сунаку.