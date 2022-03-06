Джонсон заявил, что страны НАТО не хотят «бросать вызов великой нации»

Страны — члены НАТО не испытывают враждебности по отношению к жителям России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом в своей статье для газеты New York Times написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«У нас нет вражды с русским народом. У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», — написал Джонсон.

Он добавил, что у Украины не было серьезных перспектив членства в НАТО в ближайшем будущем.

«Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров, посылали эмиссаров на встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым», — добавил Джонсон.

Ранее премьер-министр заявил, что НАТО не поставит боевые подразделения на Украину, так как ситуация не касается стран альянса.