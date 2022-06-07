Джонсон заявил, что не пожалел о вечеринках во время локдауна

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что хотел бы снова посетить вечеринки, которые были во время локдауна. Об этом написала газета The Telegraph.

По информации издания, на вопрос о вечеринках во время локдауна Джонсон ответил, что «сделал бы это снова». Речь идет о прощальных мероприятиях, которые проводили в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в связи с отставками коллег премьера. Тогда Джонсон оказался в центре скандала, так как вечеринки организовывали во время общенационального локдауна. Еще большее возмущение общества вызвали вечеринки накануне похорон принца Филиппа.

Слова британского премьера о желании повторить веселье вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Пользователи стали говорить о том, что Джонсон лгал, когда извинялся за свое участие в вечеринках.

Заявление премьер-министра Великобритании прозвучало еще до голосования по вотуму недоверия. Джонсону удалось сохранить свой пост, так как его поддержало большинство парламентариев. Свои голоса за британского премьера отдали 211 консерваторов, против выступили 148 человек.