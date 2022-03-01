Джонсон заявил, что Европа должна отказаться от российского газа и нефти

Европейские страны должны отказаться от российских нефти и газа, несмотря на болезненность подобных мер. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Европа должна отказаться от нефти и газа из РФ, несмотря на болезненность таких мер», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

Также Джонсон признался, что Соединенное Королевство не сможет обеспечить бесполетную зону над Украиной. Иначе, по мнению британских властей, это может привести к столкновению с Россией.

Он добавил, что Великобритания думает поднять вопрос об исключении РФ из Совета безопасности ООН.

«Запад будет един в поддержке Украины, и мы готовы к продолжительному кризису. У меня нет сомнений, что если Запад сохранит это беспрецедентное единство и если мы будем идти с избранной стратегией оказания военной, гуманитарной, дипломатической помощи Украине вместе с оборонительным вооружением, авантюра [президента РФ Владимира] Путина в итоге провалится», — заключил Джонсон.

Западные страны на прошлой неделе инициировали крупные санкции в отношении России после того, как она начала военную спецоперацию, целью которой Путин назвал демилитаризацию Украины.

Великобритания в конце февраля ввела санкции против Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.