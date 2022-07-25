Джонсон захотел вернуться на пост лидера Консервативной партии

Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в частной беседе заявил о своем желании вернуться на пост лидера Консервативной партии. Об этом сообщил член палаты лордов британского парламента Джон Крудесс, его слова процитировал ТАСС.

В беседе с соратниками Джонсон сообщил, что хочет принять участие в следующих выборах в Британии в качестве главы Консервативной партии и надеется, что сможет остаться на посту премьер-министра.

«Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии… Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — отметил Крудесс.

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый. В финальный раунд борьбы за пост премьер-министра Великобритании вышли министр иностранных дел страны Лиз Трасс и бывший глава британского Минфина Риши Сунак.