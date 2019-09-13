Джонсон встретится с председателем ЕК в Люксембурге

Парламент отказал Джонсону в досрочных выборах Подробнее

По данным издания, встреча Джонсона с Юнкером состоится 16 сентября в формате тет-а-тет в Люксембурге. Премьер-министр также намерен провести переговоры со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем. Предполагается, что политики затронут затянувшийся выход Британии из Евросоюза.