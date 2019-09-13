Джонсон встретится с председателем ЕК в Люксембурге
Британский премьер Борис Джонсон впервые встретится в качестве главы кабмина с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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По данным издания, встреча Джонсона с Юнкером состоится 16 сентября в формате тет-а-тет в Люксембурге. Премьер-министр также намерен провести переговоры со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем. Предполагается, что политики затронут затянувшийся выход Британии из Евросоюза.