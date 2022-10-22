Джонсон вернулся в Англию | 360°

Мир 22 октября 2022, 17:44 Джонсон вернулся в Англию Sky News: Джонсон прилетел в Великобританию на фоне слухов о его намерении стать премьером

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Самолет с предыдущим главой английского правительства Борисом Джонсоном на борту приземлился в Лондоне. Телеканал Sky News в прямом эфире показал кадры этого события.

Возвращение Джонсона совпало с увеличением количества слухов о его намерениях участвовать в выборах на пост лидера Консервативной партии Англии и правительства страны.

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Днем ранее, 21 октября, Джонсона и членов его семьи видели в салоне экономкласса самолета, который готовился к выполнению рейса из Доминиканы в Англию.

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По данным СМИ, в Пунта-Кане Джонсон находился в рамках двухнедельного отпуска.

Сам бывший глава английского правительства пока никак не комментирует слухи, связанные с его возможным участием в предстоящих выборах.

Грядущее голосование связано с недавней отставкой нынешнего премьер-министра Лиз Трасс. Она заявила о своем решении покинуть этот пост 20 октября. Тогда об изменениях в английском правительстве рассказал RT.