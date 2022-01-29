Джонсон в ближайшее время проведет разговор с Путиным

В ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Премьер-министр намерен форсировать дипломатические усилия и усилит политику сдерживания, чтобы не допустить кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе», — рассказал представитель пресс-службы.

Кроме того, Джонсон на следующей неделе собирается посетить Европу и там также обсудить ситуацию с Украиной.

Ранее Джонсон заявлял о намерении обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. В Кремле уточняли, что Лондон не делал официальных запросов о разговоре лидеров двух стран. Понимания о такой беседе не было.

Западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины. Также против обвинения РФ выступал глава МИД Сергей Лавров.