Эксклюзив 13 января 2023, 11:53 Джонсон узнает, что на самом деле в голове у Зеленского — Маркелов Политсоветник Маркелов: Борис Джонсон поедет на Украину на неформальные переговоры

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил поехать на Украину. Запад поручил ему убедить киевский режим сменить голос пропаганды и выяснить, чего на самом деле хочет президент Владимир Зеленский. Об этом «360» рассказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Он обратил внимание на то, что после отставки Борис Джонсон исчез из информационного пространства. Сергей Маркелов предположил, что такого правило ухода англо-саксонских политиков. Он считает, что с Бориса Джонсона взяли обещание не мешать новому премьеру Риши Сунаку и его кабмину.

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«Политик занялся неким проектом по усилению взаимодействия между Великобританией и США, то есть обещал большую часть времени находиться в Вашингтоне. Находился или нет, неизвестно, но в информационном поле его действительно не было», — сказал политический советник.

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По его словам, после своеобразного стресс-теста в виде перезагрузки власти, Англия поняла необходимость занять собственную позицию по отношению к Украине. Киевский режим на 90% поддерживают США и на 10% — Евросоюз. Старый свет, по словам Сергея Маркелова, готов только принимать в портах вооружение, которое поставляют американцы. Великобритания одной из последних заявила, что, возможно, передаст 10–20 своих танков. Это не устраивает Запад. Он считает, что одна из задач Бориса Джонсона — решить эту проблему. Его отправили на Украину, что решить несколько задач.

«Конечно, все — европейцы и американцы — понимают, что Борис Джонсон в отличие от других политиков единственный, кто имеет еще и неформальную симпатию к Зеленскому, а он — к нему», — объяснил он.

Сергей Маркелов считает, что на британского политика возложили три функциональные миссии. Он поедет в Киев не с личными идеями, а повезет западные для обсуждения в неформальной обстановке. Во-первых, Борису Джонсону предстоит поговорить с Владимиром Зеленским и узнать, что у него в голове. Проблема Запада в том, что он не понимает этого. Украинский лидер, по словам политсоветника, изменился, увлекся наполеонизмом. Он на 60% подчиняется Западу, но на 40% руководствует «своими тараканами в голове».

«Поэтому миссия Джонсона — выяснить, что у него на уме, какие приоритеты, собственное видение завершения спецоперации, готов ли он пересмотреть ее. Есть шанс, что Джонсон — единственный политик, с которым Зеленский дружит», — сказал он.

Во-вторых, ему предстоит посмотреть без пропаганды, остались ли на Украине собственные ресурсы. В-третьих, узнать, что происходит в стране, в каком она состоянии. Коллективный запад увидел, что с точки зрения завершения конфликта поставки вооружения — тупиковая стратегия, потому что он может затянуться и на пять, и на 10 лет.

«Можно бесконечно увеличивать количество поставляемого вооружения, но людей, которые будут из него стрелять, не увеличить. <…> Эти моменты сейчас. У Запада мало информации, это очевидно»

Кроме того, Борис Джонсон должен убедить изменить пропаганду, пустить ее в другое русло — перестать провоцировать Россию, сделать заявления менее агрессивными. Запад, по словам Сергея Маркелова, почувствовал, что это не приведет к завершению конфликта.