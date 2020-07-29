Джонсон увидел признаки второй волны коронавируса в Европе

Британские власти приняли правильное решение о карантине для всех прибывающих из Испании, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, в некоторых европейских странах наблюдаются признаки второй волны эпидемии коронавируса.

Если говорить начистоту о том, что сейчас происходит в Европе, у некоторых наших европейских друзей, боюсь, что кое-где можно наблюдать первые признаки второй волны пандемии Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

«Все мы помним, что случилось в прошлый раз», — добавил премьер-министр, заявив о необходимости принятия ответных мер, сообщил телеканал Sky News.

Защищая решение британских властей о двухнедельном карантине для прибывающих из Испании, а также с Балеарских и Канарских островов, Джонсон назвал эти меры вынужденными. По словам политика, необходимо предпринимать «быстрые и решительные действия» при возрастании рисков.

Карантин для приезжих из Испании действует с 26 июля. Испанский премьер Педро Санчес назвал это решение Лондона несправедливым.