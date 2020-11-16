Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет ближайшее время на самоизоляции. Причиной этого стал контакт с инфицированным коронавирусом, сообщила канцелярия главы правительства.

«Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию. Он продолжит работать [в своей резиденции] на Даунинг-стрит, в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса», — привело сообщение агентство PA.

По данным канцелярии, у Джонсона нет признаков COVID-19, он себя хорошо чувствует. В апреле премьера уже клали в больницу после заражения коронавирусом. Тогда медики смогли поставить его на ноги, на работу он вернулся 27 апреля.

В конце октября Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер. Они будут действовать до 2 декабря. Жители страны должны соблюдать режим самоизоляции, но разрешаются походы к врачу, на работу, учебу и в магазин. Также разрешено заниматься спортом на свежем воздухе и гулять.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Великобритании зафиксировали 1 372 884 случая заболевания COVID-19. Скончались после инфицирования 52 026 пациентов