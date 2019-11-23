Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике

Во время предвыборных теледебатов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высмеял слухи о влиянии России на исход референдума о Brexit. Он сравнил их с мифами о Бермудском треугольнике.

Не самый интересный скелет в шкафу. Бориса Джонсона заподозрили в связях «экс-агентом КГБ» Подробнее

Джонсон подчеркнул, что «все это ерунда».

«Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 млн человек проголосовали за выход из ЕС, были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы. Я убежден, что народ нашей страны проголосовал за выход из ЕС и ждет этого момента вот уже три с половиной года», — привел слова Джонсона ТАСС.

Премьер добавил, что не располагает какими-либо доказательствами того, что Россия вмешивалась в голосование. Джонсон заявил, что этих фактов нет и в докладе, который был подготовлен межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности.

Документ пока не опубликован, и противники Джонсона утверждают, что он намеренно не дает ему ход.