Джонсон сказал о ценности жизни чернокожих после гибели Джорджа Флойда

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал убийство американца Джорджа Флойда ужасным и непростительным. Глава британского правительства подчеркнул, что жизни чернокожих важны.

«То, что случилось в США, — ужасно и непростительно. Мы наблюдали за происходящим на экранах. Конечно, протест должен проходить в законной форме и надлежащим способом», — объявил Борис Джонсон, его цитирует РИА «Новости».

Глава фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд спросил Джонсона о том, может ли он сказать, что «жизни чернокожих имеют значение». Премьер-министр Британии уверенно ответил утвердительно и еще раз повторил, что протесты должны быть мирными.

На уточняющие вопросы Блэкфорда Джонсон не стал рассказывать, в каких выражениях он обсуждал ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.

В США вот уже неделю продолжаются акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Один из полицейских во время задержания придавил коленом горло мужчины так, что он не мог дышать. Все это попало на камеры, и видео опубликовали СМИ.

Флойд скончался в реанимации от удушения. Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.