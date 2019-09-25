Джонсон сбежал с Генассамблеи ООН из-за «унизительного поражения»

Визит Бориса Джонсона в Нью-Йорк завершился преждевременно. Британский премьер-министр прервал свое участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Вернуться в Лондон Джоносна вынудило решение, принятое Верховным судом Великобритании, сообщил телеканал Sky News. Он признал приостановку работы британского парламента незаконной.

Перед тем, как покинуть ГА ООН, Джонсон позвонил Елизавете II насчет своего «унизительного поражения», отмечено в публикации.

Принес ли британский премьер свои извинения монаршей особе, не уточняется.

Сессия генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке началась 24 сентября и продлится до 30 числа.

Накануне судьи Верховного суда единогласным решение назвали приостановку Джонсоном работы парламента незаконной. Закрыть парламент с 10 сентября до 14 октября премьер-министру разрешила королева.

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Подобная мера, со слов Бориса Джонсона, была необходима для представления правительством новой повестки и старта реализации внутриполитической программы.

Однако, по мнению большинства парламентариев, Джонсон лишь хотел вывести страну из ЕС 31 октября без сделки. Из-за этого он скрывал соответствующую информацию и документы, а также предоставил недостоверные сведения королеве Елизавете II.