Появились слухи о том, что уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия кабмину. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

«Источники среди лейбористов сообщили Sky News, что они считают, что Борис Джонсон представил собственный запрос по вотуму доверия правительству», — сказано в сообщении телеканала.

При этом дата обсуждения и голосования по вотуму пока не объявлена.

Лейбористская партия накануне запросила проведение голосования по вотуму недоверия Джонсону и правительству. Офис премьера данный запрос отклонил. Там заявили, что лейбористы «играют в политические игры» и это не рациональное использование «парламентского времени», ведь политик еще на прошлой неделе заявил о своей отставке.

На премьерское кресло претендуют восемь человек: глава МИД Великобритании Лиз Трасс, бывший глава британского Минфина Риши Сунака, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, а также Кеми Баденок, Надим Захави, Том Тугендхат, Джереми Хант, Суэлла Браверман.