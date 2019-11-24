  • Джонсон решил утвердить сделку с ЕС до конца года

    24 ноября 2019, 02:12

    Кирилл Фролов

    Премьер-министр Великобритании, лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон хочет утвердить сделку с Брюсселем до Рождества, которое британцы отметят 25 декабря. Об этом сообщил Reuters.
    Джонсон решил утвердить сделку с ЕС до конца года

    В распоряжении агентства оказались выдержки из предвыборной речи Джонсона, в которой он обещает избирателям одобрение сделки, если они проголосуют за консерваторов и те займут большинство мест в Палате общин.

    Досрочные парламентские выборы пройдут в Британии 12 декабря.

    Влияние России на Brexit сравнили с Бермудским треугольником

    Подробнее

    «Мой заблаговременный подарок стране на Рождество состоит в том, чтобы вернуть законопроект о Brexit [на рассмотрение] перед праздниками и сделать так, чтобы парламент заработал для людей», — планирует сказать политик на встрече с избирателями 24 ноября.

    Джонсон также объявит о выделении трех миллиардов фунтов на переподготовку рабочих и двух миллиардов фунтов на дорожный ремонт.

    Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года, однако из-за того, что британские депутаты не смогли одобрить параметры Brexit, страна несколько раз просила об отсрочке. Последняя на сегодня отсрочка предусматривает, что Британия покинет ЕС до 31 января 2020 года.