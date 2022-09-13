Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II за два дня до ее смерти | 360°

Мир 13 сентября 2022, 01:34 Поделиться Telegram

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Viber Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II за два дня до ее смерти Экс-премьер Великобритании Джонсон сообщил о встрече с Елизаветой II за 2 дня до ее смерти Pxhere.com

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о встрече с королевой Елизаветой II за два дня до ее смерти. Аудиенция состоялась 6 сентября. Елизавета II, по словам Джонсона, казалась очень сфокусированной.

Как отметил Джонсон, в ходе аудиенции Елизавета II была активно сконцентрирована на геополитике, на британской политике, а также цитировала государственных деятелей 50-х годов, что было, по словам Джонсона, довольно необычно.

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«Она казалась очень светлой, очень сфокусированной. Очевидно, она не чувствовала себя хорошо. Я думаю, что именно поэтому я был настолько тронут, когда услышал о ее смерти в четверг», — привел ТАСС слова бывшего британского премьера.

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Как отметил Джонсон, он любил встречаться с Елизаветой II. Их аудиенции бывший британский премьер назвав их «фантастическим отдыхом от всего остального», а также «прекрасным моментом спокойствия», отметили «Известия».

Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в Шотландии. Старейшей из всех действующих глав государств мира было 96 лет. Она правила страной с 1952 года и ознаменовала собой целую эпоху.

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