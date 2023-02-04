Мир 04 февраля 2023, 07:13 Джонсон рассказал о противниках поставок Киеву до спецоперации Экс-премьер Джонсон: в правительстве Британии были противники поставок Украине еще до СВО Викимедиа

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Некоторые члены британского правительства категорично выступали против военных поставок Украине еще до начала специальной операции. Об этом телеканалу TalkTV сообщил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, решение по поставкам противотанковой системы NLAW в кабмине изначально восприняли «в штыки» из-за боязни эскалации ситуации.

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«Осторожные голоса будет всегда. Однако, если брать ситуацию в целом, то британское правительство продемонстрировало свое единство», — отметил политик.

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Джонсон также выразил мнение, что Россия не сможет победить Украину на поле поля.

Ранее бывший британский премьер рассказал, почему у Запада не получилось реализовать вариант договориться с российским лидером Владимиром Путиным.

Джонсон подчеркнул, после консультаций между собой западные государства пришли к выводу, что президенту России нельзя доверять.