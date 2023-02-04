04 февраля 2023, 07:13
Джонсон рассказал о противниках поставок Киеву до спецоперации
Экс-премьер Джонсон: в правительстве Британии были противники поставок Украине еще до СВО
Некоторые члены британского правительства категорично выступали против военных поставок Украине еще до начала специальной операции. Об этом телеканалу TalkTV сообщил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, решение по поставкам противотанковой системы NLAW в кабмине изначально восприняли «в штыки» из-за боязни эскалации ситуации.
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«Осторожные голоса будет всегда. Однако, если брать ситуацию в целом, то британское правительство продемонстрировало свое единство», — отметил политик.
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Джонсон также выразил мнение, что Россия не сможет победить Украину на поле поля.
Ранее бывший британский премьер рассказал, почему у Запада не получилось реализовать вариант договориться с российским лидером Владимиром Путиным.
Джонсон подчеркнул, после консультаций между собой западные государства пришли к выводу, что президенту России нельзя доверять.
Борис Джонсон
Украина
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