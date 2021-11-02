Джонсон призвал уважать решение Путина не приезжать на климатический саммит в Глазго

Президент РФ Владимир Путин решил не приезжать на климатический саммит в Глазго. В Великобритании призвали с уважением отнестись к позиции российского лидера.

Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с таким заявлением на пресс-конференции по итогам двухнедельного саммита лидеров. Его слова привело РИА «Новости».

Джонсон пояснил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, который не хотел принимать участие во встрече из-за пандемии.

«То же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — подчеркнул премьер Великобритании.

Ранее Борис Джонсон отказался обсуждать налаживание отношений с Россией и только подтвердил телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Двухдневный саммит мировых лидеров в Глазго завершился 2 ноября. Его провели в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Участие в конференции приняли участие порядка 120 лидеров.

Конференция, которую британцы организовали в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября.