Мир 26 ноября 2022, 19:29 Джонсон призвал британцев поглубже залезть в карманы для помощи Украине Экс-премьер Джонсон объявил сбор пожертвований на закупку лекарств для Украины РИА «Новости»

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Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины. Для этого он призвал британцев залезть поглубже в карманы, сообщила газета The Guardian.

Экс-премьер напомнил, что британцы славятся щедростью. Они способны проявлять широту души даже в трудные времена.

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«Поэтому я призываю людей в это Рождество залезть поглубже в карманы», — сказал Джонсон.

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Он пояснил, что собранные средства пойдут на закупку лекарств и медицинского оборудования для украинских больниц. Пожертвования будет аккумулировать фонд Circle Health, глава которого Паоло Пиери призвал британцев отказаться от безразличия и повернуться лицом к проблемам украинцев.

Великобританию ждут масштабные протесты 300 тысяч медсестер, причиной которых стало решение властей увеличить налоги и сократить госрасходы.