26 ноября 2022, 19:29
Джонсон призвал британцев поглубже залезть в карманы для помощи Украине
Экс-премьер Джонсон объявил сбор пожертвований на закупку лекарств для Украины
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины. Для этого он призвал британцев залезть поглубже в карманы, сообщила газета The Guardian.
Экс-премьер напомнил, что британцы славятся щедростью. Они способны проявлять широту души даже в трудные времена.
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«Поэтому я призываю людей в это Рождество залезть поглубже в карманы», — сказал Джонсон.
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Он пояснил, что собранные средства пойдут на закупку лекарств и медицинского оборудования для украинских больниц. Пожертвования будет аккумулировать фонд Circle Health, глава которого Паоло Пиери призвал британцев отказаться от безразличия и повернуться лицом к проблемам украинцев.
Великобританию ждут масштабные протесты 300 тысяч медсестер, причиной которых стало решение властей увеличить налоги и сократить госрасходы.
Великобритания
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