Джонсон призвал британцев платить налоги для помощи Украине

Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на экономические трудности. Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал простых британцев помочь в этом исправной уплатой налогов.

На совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским политик признал, что ситуация в Великобритании за последние полгода ухудшилась.

«В моей стране растут инфляция, растет цена на энергоресурсы, профсоюзы начинают демонстрации за повышение зарплаты, за снижение цены нефтепродуктов», — заметил Джонсон.

Британский премьер заверил Зеленского, что у государства «хватит сил и терпения, чтобы пройти эти испытания».

«Разумно, если британцы будут платить налоги, чтобы поддержать Украину», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что испытывает гордость, поскольку Великобритания передала украинским властям «больше оружия, чем какая-либо европейская страна».

Борис Джонсон посетил Киев 24 августа, в День независимости страны.