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    25 августа 2022, 00:36

    Джонсон призвал британцев платить налоги для помощи Украине

    Премьер Великобритании Джонсон: британцам нужно платить налоги, чтобы поддержать Украину

    Александра Ломейко

    Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на экономические трудности. Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал простых британцев помочь в этом исправной уплатой налогов.

    На совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским политик признал, что ситуация в Великобритании за последние полгода ухудшилась.

    «В моей стране растут инфляция, растет цена на энергоресурсы, профсоюзы начинают демонстрации за повышение зарплаты, за снижение цены нефтепродуктов», — заметил Джонсон.

    Британский премьер заверил Зеленского, что у государства «хватит сил и терпения, чтобы пройти эти испытания».

    «Разумно, если британцы будут платить налоги, чтобы поддержать Украину», — подчеркнул Джонсон.

    Он добавил, что испытывает гордость, поскольку Великобритания передала украинским властям «больше оружия, чем какая-либо европейская страна».

    Борис Джонсон посетил Киев 24 августа, в День независимости страны.