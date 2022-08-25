Джонсон призвал британцев платить налоги для помощи Украине
Премьер Великобритании Джонсон: британцам нужно платить налоги, чтобы поддержать Украину
Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на экономические трудности. Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал простых британцев помочь в этом исправной уплатой налогов.
На совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским политик признал, что ситуация в Великобритании за последние полгода ухудшилась.
«В моей стране растут инфляция, растет цена на энергоресурсы, профсоюзы начинают демонстрации за повышение зарплаты, за снижение цены нефтепродуктов», — заметил Джонсон.
Британский премьер заверил Зеленского, что у государства «хватит сил и терпения, чтобы пройти эти испытания».
«Разумно, если британцы будут платить налоги, чтобы поддержать Украину», — подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что испытывает гордость, поскольку Великобритания передала украинским властям «больше оружия, чем какая-либо европейская страна».
Борис Джонсон посетил Киев 24 августа, в День независимости страны.