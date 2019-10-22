  • Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit

    22 октября 2019, 21:57

    Светлана Степанова

    Члены парламента Великобритании уже во второй раз высказались в поддержку новой редакции, который содержит и текст новой сделки с Евросоюзом. Это означает первый крупный успех Бориса Джонсона на своем посту. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit

    В результате голосования против законопроекта высказали 299 парламентариев, за — 329 членов.

    Политолог объяснил, почему у Британии не получается выйти из ЕС

    Подробнее

    В случае принятия законопроекта Палатой общин, его начнет рассматривать Палата лордов. И лишь после этого документ отправят на подпись королеве Елизавете II.

    Члены британского парламента приняли и еще одно важное решение. Они отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, какой отвел кабмин. Обычно на рассмотрение международных договоренностей отводится три недели.

    Ранее премьер-министр Борис Джонсон предупредил, если вопрос не будет решен оперативно, то он снимет документ с рассмотрения. В этом случае Великобритания покинет ЕС без сделки, и произойдет это 31 октября.

    После несогласия парламентариев со сроками рассмотрения законопроекта Борис Джонсон приостановил рассмотрение документа. Он пообещал поставить в известность лидеров ЕС о том, что выступает против продления Brexit.