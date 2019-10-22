Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit
В результате голосования против законопроекта высказали 299 парламентариев, за — 329 членов.
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В случае принятия законопроекта Палатой общин, его начнет рассматривать Палата лордов. И лишь после этого документ отправят на подпись королеве Елизавете II.
Члены британского парламента приняли и еще одно важное решение. Они отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, какой отвел кабмин. Обычно на рассмотрение международных договоренностей отводится три недели.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон предупредил, если вопрос не будет решен оперативно, то он снимет документ с рассмотрения. В этом случае Великобритания покинет ЕС без сделки, и произойдет это 31 октября.
После несогласия парламентариев со сроками рассмотрения законопроекта Борис Джонсон приостановил рассмотрение документа. Он пообещал поставить в известность лидеров ЕС о том, что выступает против продления Brexit.