    16 декабря 2019, 16:21

    Джонсон представит законопроект о Brexit 20 декабря

    Ольга Ситникова

    Британский премьер-министр Борис Джонсон готов представить в законопроект о Brexit. Рассмотрение пройдет в парламенте королевства 20 декабря. Об этом сообщило AFP со ссылкой на пресс-службу премьера.

    Джонсон назвал точную дату Brexit

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    «Премьер-министр Великобритании Джонсон представит депутатам законопроект о Brexit в пятницу [20 декабря]», — отметило агентство на официальной странице в Twitter.

    По информации «Газеты.ru», ранее Джонсон подчеркнул, что Консервативная партия победила во внеочередных парламентских выборах и получила от народа мандат на выход Британии из Евросоюза. Премьер-министр заявил, что Вrехit состоится к 31 января 2020 года.