Джонсон представит законопроект о Brexit 20 декабря
Британский премьер-министр Борис Джонсон готов представить в законопроект о Brexit. Рассмотрение пройдет в парламенте королевства 20 декабря. Об этом сообщило AFP со ссылкой на пресс-службу премьера.
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«Премьер-министр Великобритании Джонсон представит депутатам законопроект о Brexit в пятницу [20 декабря]», — отметило агентство на официальной странице в Twitter.
По информации «Газеты.ru», ранее Джонсон подчеркнул, что Консервативная партия победила во внеочередных парламентских выборах и получила от народа мандат на выход Британии из Евросоюза. Премьер-министр заявил, что Вrехit состоится к 31 января 2020 года.