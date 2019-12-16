Джонсон представит законопроект о Brexit 20 декабря

Джонсон назвал точную дату Brexit Подробнее

«Премьер-министр Великобритании Джонсон представит депутатам законопроект о Brexit в пятницу [20 декабря]», — отметило агентство на официальной странице в Twitter.

По информации «Газеты.ru», ранее Джонсон подчеркнул, что Консервативная партия победила во внеочередных парламентских выборах и получила от народа мандат на выход Британии из Евросоюза. Премьер-министр заявил, что Вrехit состоится к 31 января 2020 года.