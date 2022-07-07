Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделает 7 июля заявление об отставке. Сразу после этого он планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил The Telegraph.

Под растущим давлением Борис Джонсон намерен выступить с заявлением к нации и сложить с себя полномочия лидера Консервативной партии. Оставит ли он пост главы правительства, доподлинно не известно. После обращения он позвонит Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил в своем Twitter политический редактор Бен Райли-Смит.

«Борис Джонсон сегодня поговорит с президентом Украины Зеленским после его заявления об отставке», — написал он.

Британцы потребовали от Бориса Джонсона сложить полномочия после того, как он во время локдауна и государственного траура устраивал вечеринки на Даунинг-стрит. Премьер-министр до последнего отказывался уходить, однако правительство под его руководством покинули уже 50 человек, рейтинг политика упал даже в собственной партии консерваторов.