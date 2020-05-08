Джонсон позвал Путина на саммит по разработке вакцины от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему участвовать в виртуальном международном саммите по разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя премьера.
По данным сайта «Газета.ru», главные задачи саммита — усиление систем здравоохранения, борьба с коронавирусом в бедных странах и координация по вопросу финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Известно, что саммит состоится в июне.