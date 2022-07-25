Джонсон посетит Киев

Перед окончательной отставкой с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует нанести визит в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета The Telegraph.

«Борис Джонсон планирует последнюю поездку, чтобы увидеться с Владимиром Зеленским на Украине, прежде чем покинуть Даунинг-стрит, 10», — сообщил источник агентства.

Он добавил, что Борис Джонсон «не может уйти просто так». Визит состоится летом или в начале осени, так как чиновник покинет свой пост 6 сентября.

Решение покинуть пост премьер-министра Борис Джонсон озвучил в начале июля. Он сделал это под давлением общественности и рассчитывает вернуться. За вакантное место борются глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший глава Минфина Риши Сунак.