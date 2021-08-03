Джонсон пообещал Тихановской дополнительную финансовую поддержку

Гражданское общество Белоруссии получит от Великобритании дополнительные средства. Финансовая помощь будет в три раза выше, чем ранее. Об этом на встрече с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон. Об этом говорится в официальном релизе, опубликованном на сайте главы британского кабмина.

Встреча Джонсона и Тихановской прошла во вторник, 3 августа, в официальной резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.

В ходе беседы премьер Великобритании осудил нарушения прав человека и преследование демократических деятелей, включая саму Тихановскую и ее мужа.

Джонсон рассказал о санкциях, введенных против Белоруссии, и личных ограничениях в отношении Александра Лукашенко. По словам премьер-министра, Великобритания полностью поддерживает народ Белоруссии, поэтому втрое увеличит финансовую поддержку в этом году, а также будет принимать другие меры поддержки.

На последних президентских выборах в Белоруссии победу одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. Несогласные с таким решением сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на массовые акции протеста. Для их подавления силовики использовали специальные средства и технику.

Сама бывший кандидат выехала в Литву. Против ее сторонников и соратников завели уголовные дела о незаконных призывах к захвату власти и создании экстремистских сообществ.

Тихановская также является фигурантом нескольких уголовных дел. Минск требовал ее выдачи, но власти Литвы отказали. Официальные белорусские власти заявили, что координация протестных акций в стране происходит из стран Западной Европы.

После подавления беспорядков страны ЕС, Великобритания, США и Канада начали поэтапное введение санкций в отношений предприятий и чиновников Белоруссии.