Джонсон пообещал поддерживать Трасс на посту премьера | 360°

Мир 06 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Джонсон пообещал поддерживать Трасс на посту премьера Ушедший в отставку Джонсон пообещал поддержку новому премьеру Британии Трасс РИА «Новости»

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Уходящий в отставку Борис Джонсон пообещал поддержку Лиз Трасс, которая сменит его на посту премьер-министра Великобритании. Произнося свою последнюю речь в прежнем статусе, Джонсон призвал консерваторов объединиться вокруг Трасс. Об этом написало РИА «Новости».

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Он выразил уверенность в том, что Трасс сделает все возможное для преодоления кризиса в Великобритании.

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Трасс выбрали новым премьером Соединенного Королевства 5 сентября. Как и Джонсон, она придерживается антироссийских взглядов и позволяет себе соответствующие высказывания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при Лиз Трасс отношения России и Великобритании едва ли наладятся.

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