Джонсон пообещал поддерживать Трасс на посту премьера | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:03

Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Мир

06 сентября 2022, 13:10

Джонсон пообещал поддерживать Трасс на посту премьера

Ушедший в отставку Джонсон пообещал поддержку новому премьеру Британии Трасс

Читать 360tv в

Уходящий в отставку Борис Джонсон пообещал поддержку Лиз Трасс, которая сменит его на посту премьер-министра Великобритании. Произнося свою последнюю речь в прежнем статусе, Джонсон призвал консерваторов объединиться вокруг Трасс. Об этом написало РИА «Новости».

«Я говорю моим товарищам консерваторам: пора <…> объединиться вокруг Лиз Трасс. Я не буду оказывать этому правительству ничего, кроме самой горячей поддержки. <…> Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом шагу», — подчеркнул Джонсон.

Реклама

Он выразил уверенность в том, что Трасс сделает все возможное для преодоления кризиса в Великобритании.

Реклама

Трасс выбрали новым премьером Соединенного Королевства 5 сентября. Как и Джонсон, она придерживается антироссийских взглядов и позволяет себе соответствующие высказывания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при Лиз Трасс отношения России и Великобритании едва ли наладятся.

Великобритания

Борис Джонсон

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама