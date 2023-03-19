Мир 19 марта 2023, 02:43 Джонсон пообещал доказать свою невиновность в деле о COVID-вечеринках Telegraph: Джонсон представит сенсационные данные о невиновности в деле о COVID-вечеринках РИА «Новости»

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о планах обнародовать «сенсационные» доказательства, которые укажут его невиновность в деле о вечеринках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил Telegraph.

«Борис Джонсон готовится обнародовать доказательства, оправдывающие его в деле о вечеринках», — говорится в материале.

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Уточняется, что политик предоставит сообщения от своих советников. В них бывшему премьер-министру Великобритании сообщалось, что в ходе вечеринок антиковидные правила никто не нарушал.

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По словам собеседника издания, Борис Джонсон сказал парламенту то, что считал правдой на тот момент. Он также сообщил о наличии документальных свидетельства, показывающих, что «ему посоветовали сказать то, что он сказал».

Британские СМИ сообщали, что сотрудники Даунинг-стрит регулярно проводили вечеринки во время пандемии коронавируса, на которых частым гостем был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее экс-глава британского правительства поделился подробностями своего разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом спецоперации. По словам политика, это был «очень долгий» разговор, в котором обсуждался вопрос о членстве Украины в блоке НАТО.