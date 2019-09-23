Джонсон поддержал заявление США о причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ

Британский премьер Борис Джонсон считает, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство AFP.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран стоит за атаками на саудовские нефтяные установки»

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НПЗ саудовской госкомпании Saudi Aramco 14 сентября в Саудовской Аравии атаковали беспилотники. Из-за этого государство оказалось вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Мировые цены на сырье увеличились.

Ответственность за случившееся на себя взяли повстанцы-хуситы из Йемена, с которыми борется арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако госсекретарь Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. В свою очередь иранский министр обороны Амир Хатами заявил о непричастности Тегерана.