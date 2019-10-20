Джонсон отправил письмо Туску об отсрочке Brexit. Передумал и послал второе письмо

Особо подчеркивается, что письмо об отсрочке Джонсон отправил без своей подписи, показывая тем самым, что отправить послание его обязал закон.

В сентябре парламент Великобритании принял так называемый закон Бена, который обязывал Джонсона просить об отсрочке выхода страны, если до 23:00 по лондонскому времени (1:00 мск.) 19 октября Палата общин не утвердит проект сделки по Brexit и не разрешит провести выход из ЕС без договоренности с Брюсселем. Закон палата не приняла и Джонсон направил первое письмо, где попросил об отсрочке до 31 января следующего года.

Получение подтвердит Дональд Туск на своей странице в Twitter.

«Запрос на отсрочку только что прибыл. Сейчас я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать», — говорится в сообщении.

Туск заявил об ожидании письма от Джонсона Подробнее

Однако Джонсон тут же прислал второе письмо, в котором заявил, что очередное откладывание выхода Великобритании из ЕС — это ошибка.

Депутаты палаты общин британского парламента сегодня приняли поправку об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца. Автор инициативы Оливер Летвин заявил, что он полностью принимает сделку, о которой договорился премьер, но для начала, по его словам, нужно принять закон о выходе страны из Союза.

Борис Джонсон заявил, что не намерен просить больше об отсрочках, а закон, о Brexit внесут на рассмотрение на будущей неделе. По его словам, все это позволит провести в ранее оговоренные сроки до 31 октября.